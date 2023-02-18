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HABER /  SAĞLIK

296. saat gelen mucize! Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
296. saat gelen mucize! Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Hatay'ın Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296.saatinde çıkarıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada 40 yaşlarındaki depremzedenin bilincinin açık olduğunu bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 yaşlarındaki depremzedenin bilincinin açık olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enkaz altından 296’ıncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra Hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor" dedi.

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