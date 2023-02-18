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Deprem sonrası Kahramanmaraş’a bakın! Son hali görüntülendi çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Deprem sonrası Kahramanmaraş’a bakın! Son hali görüntülendi çalışmalar sürüyor

Türkiye'yi yasa boğan depremin 13'ncü gününe girildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken yapılan çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Deprem sonrası Kahramanmaraş’a bakın! Son hali görüntülendi çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından ekiplerin gece gündüz aralıksız süren çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. İşte Kahramanmaraş'tan gelen son görüntüler...

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Deprem sonrası Kahramanmaraş’a bakın! Son hali görüntülendi çalışmalar sürüyor
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Deprem sonrası Kahramanmaraş’a bakın! Son hali görüntülendi çalışmalar sürüyor
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Deprem sonrası Kahramanmaraş’a bakın! Son hali görüntülendi çalışmalar sürüyor
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