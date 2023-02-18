Deprem bölgesinde bulunan Şef Mehmet Yalçınkaya kararını verdi takipçilerinden destek yorumları geldi

Şef Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef Türkiye yarışmacıları, yaşanan felaket sonrası deprem bölgesine mutfak kurarak depremzedeler için yemek yaptı. Son olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yalçınkaya, "Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız" diyerek yardımlara devam edeceklerini duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı. Ünlü şef, depremzedeler için kurulan dev kazanlarda ekibiyle birlikte gün boyu yemekler pişirdi.

'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere yardım eden Mehmet Şef, Instagram sayfasından son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

"Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız"

Ünlü isim, 1.4 milyon takipçili hesabından, "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. 'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız" mesajını yazdığı bir video yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "Herkesin eline sağlık, muhteşemsiniz. Veysel Şef ve ekibi yedi gündür birlikteyiz" notu ile sahra mutfağından paylaşım yapan ünlü şef, kendisine yapılan yorum karşısında adeta çileden çıkmıştı.

Bir takipçi "Umarım o yemekler bürokratlara değil, depremzedelere pişiyordur" yorumunu yazmıştı. Günlerdir deprem bölgesinde olan Yalçınkaya, söz konusu yoruma yönelik, "Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyeyim" mesajıyla tepkisini dile getirmişti.