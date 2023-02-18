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Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu tamamlandı! 51 kişiye mezar olmuştu şok gerçek ortaya çıktı

Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu tamamlandı! 51 kişiye mezar olmuştu şok gerçek ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili incelemede ön rapor hazırlandı. 51 kişiye mezar olan apartmanın incelemesinin ardından şok gerçek ortaya çıktı. Mülk sahipleri gözaltına alındı. 

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili incelemede ön rapor hazırlandı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre Nizip ilçesinde bulunan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6 katlı apartmanla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dükkânın mülk sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı. Bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön raporda apartmanda kolon eksikliği belirlendi.

Faik Ö. ve Eyüp. Ö. ifadelerinde kendilerinin asla kolon kesmedikleri, 1990'lı yıllarda yapılan binayı sonradan aldıklarını, kolon kesildiyse bunu kiracılarının yapmış olabileceğini söyledi.

2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe "kasten adam öldürme" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Apartmanın alt katında en son büyük bir teknoloji mağazasının kiracı olduğu öğrenildi. Aynı işyerinde daha önce başka kiracıların da faaliyet gösterdiği belirtildi. 

Diğer taraftan Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı'nın da kolonlarının kesildiği iddia edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Hatay'dan çarpıcı fotoğraflar paylaştı. 

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