Depremde evin neresine sığınanlar kurtuldu? Buralardan uzak durun

Kahramanmaraş'ta 63 kişiyi kurtaran Bursa Gürsu Belediyesi arama kurtarma ekibi, enkazda sağ çıkanlarla hayatını kaybedenleri en çok dairelerin hangi bölümlerinde bulduklarını anlattı.

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Kahramanmaraş merkezde onlarca enkaza müdahale ettiler. Ve 63 kişiyi canlı olarak kurtardılar. Maalesef birçok kişiyi de cansız olarak çıkarttılar. Hayatını kaybedenler binaların, dairelerin ne tarafındaydı, hayatta kalanlar ne tarafında?

TRTHaber'in haberine göre Gürsu Belediyesi Sivil Savunma Amiri Talha Şahin, "Yaşayanlar neredeydi, yani dairelerin ne tarafındaydı genelde. 6 tane çocuk koltuk kenarından çıkarttık. Bu da çocukların küçük yer kaplamasıyla alakalı. Yetişkinlerde de aynı şekilde oldu. Mutfakta buzdolabının yanında çamaşır makinesinin yanında da çıkarttık ama tabi o anki durumla alakalı diye düşünüyoruz. Geneli koltuk kenarları, sabitleşmiş eşyalarında oldu" dedi.

Gürsu Belediyesi Sivil Savunma Görevlisi Hafsa Özcü: Apartmandaki merdiven boşlukları diyebiliriz. Asansör boşlukları, ev koridorları. Oralardandaha çok cansız kişi çıkarttık.

Yaşayan birçok kişinin sağlam mobilyaların yanında, cenin pozisyonunda kalarak hayatta kaldıklarını ifade ediyorlar. Bir anlamda bir yaşam üçgeni oluşuyor ve bu şekilde hayatta kalınıyor.