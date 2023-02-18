Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü! Evler yerin dibine çöktü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde iki büyük deprem büyük yıkıma neden oldu. İlçenin Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde ciddi yıkıma neden oldu. Hatay'ın Antakya ilçesi Demirköprü köyünden geçen fay hattı da yerleşim alanlarını yerle bir etti.
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Köyde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle oturduğu evlerinde zeminden 3 metre aşağı çöktü. Yaklaşık 30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle nehre kapıldı. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
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