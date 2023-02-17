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Deprem felaketinde 12. gün! Can kaybı sayısı açıklandı

Deprem felaketinde 12. gün! Can kaybı sayısı açıklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tam 11 ilimizi etkileyen depremlerde 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki deprem meydana geldi.

9 saat arayla 7.7 ve 7.6'lık sarsıntılar nedeniyle 11 ilimizde büyük tahribat meydana geldi. Depremin 12. gününde yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor. Ancak saatler geçtikçe deprem bölgesindeki umutlar azalıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depreme ilişkin son bilançoyu CNN Türk ekranlarında açıkladı.

Can kaybımız 39 bin 672'ye çıktı 

Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına uzaktan bağlantı yöntemiyle konuk olan Bakan Soylu, son durumu aktardı.

Bakan Soylu, Toplamda 82 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı durumda olduğunu söyledi.

Bu açıklamanın ardından Soylu, depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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