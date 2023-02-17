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Spor Toto Süper Lig’de erteleme maçları için tarih belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Spor Toto Süper Lig’de erteleme maçları için tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarihi açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçlarının 25 Şubat Cumartesi, Beşiktaş - Antalyaspor maçının ise 26 Şubat Pazar günü oynanacağını duyurdu. 

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır. Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig’de deprem nedeniyle ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor maçının 28 Şubat’ta oynanacağını duyurdu.

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