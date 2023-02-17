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Depremzede olduğunu söyleyip yardım malzemelerini satmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Depremzede olduğunu söyleyip yardım malzemelerini satmıştı! İfadesi ortaya çıktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, depremzede olduğunu söyleyerek aldığı yardım malzemelerini sattığı gerekçesiyle tutuklanan Ali K. (55) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Ali K.'nın ifadesinde, yardım malzemelerini Osmaniye ve Hatay'daki çocuklarını deprem bölgesinden Muğla'ya getirebilirim düşüncesiyle aldığını söyledi. Ali K. savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine' "Torunlarım bulunuyor' diye cevap verdiği ortaya çıktı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Hamdi Bey Polis Merkezi ekipleri, kendisini depremzede olarak tanıtan Ali K.'nin gençlik merkezlerinde dağıtılan yiyecek, içecek, giyecek ve yakacakları alıp sattığı bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menteşe'de bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 atlet, 4 takım çocuk kıyafeti, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kadın botu, çeşitli kuru bakliyatlar, kağıt havlular, 1,5 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İyi niyetimle bu davranışları gerçekleştirmiştim"
Ali K. savcılıktaki ifadesinde, 4 Şubat tarihinde deprem bölgesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittiğini anlatıp, "Burada boşanma aşamasında olduğum eşim ve çocuklarımın bir kısmı bulunuyordu. Diğer çocuklarım ise deprem bölgesi olan İskenderun ve Dörtyol'da yaşıyor. Ülkemizde meydana gelen büyük depreme yakalandım. Yaklaşık 5 gün kadar orada kaldım. Daha sonrasında Muğla'ya döndüm. Şehirde gezindiğim sırada gençlik merkezinde bağış için gönüllüler tarafından toplanan eşyaların olduğu bir yardım standına rastladım. Çocuklarımı Muğla'ya getirebileceğimi düşünerek birtakım yardım malzemelerini aldım ve bunları arkadaşımın dükkanına istifledim. Hiçbir şekilde eşyaları satışa çıkaracak biçimde yerleştirmedim. Eşyaları aldığımdan arkadaşımın haberi yok. İstiflediğim zaman gördü ve ne olduğunu sordu. Çocuklarımı deprem bölgesinden Muğla 'ya getirebilirim düşüncesiyle eşyaları aldım. İyi niyetimle bu davranışları gerçekleştirmiştim” dedi.

Savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine Ali K.'nın "En küçük çocuğum 12 yaşındadır. Ancak torunlarım bulunuyor" diye cevap verdiği öğrenildi.

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