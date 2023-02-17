AK Parti'de ilk görevden alma! Yaptığı binalar depremde yıkılan ilçe başkanı görevden alındı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde müteahhit olarak yaptığı binalar yıkılan AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Avşaroğlu, AK Parti tarafından da görevden alınarak yerine yeni ilçe başkanı atandı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 6 Şubat’ta 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü depremlerde resmi verilere göre 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkılan binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalarda ihmali olan başta müteahhitler olmak üzere onlarca kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

AK Parti görevden aldı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhitlik de yapan AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’na ait olduğu ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir parti teşkilatlarından gelen bilgiler ışığında İlçe Başkanı Avşaroğlu’nun görevden alındığını duyurdu.

Tutuklanarak cezaevine konulmuştu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın depremde binaların yıkılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi ile birlikte gözaltına alınan Şahin Avşaroğlu tutuklanmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bundan sonrasını kendisi takip edecek

"Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu’nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız.”