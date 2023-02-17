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Beşiktaş yeni transferi duyurdu: Lisansı bugün çıkarıldı!

Beşiktaş yeni transferi duyurdu: Lisansı bugün çıkarıldı!

Beşiktaş, Kahramanmaraş depremleri sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'in sezon sonuna kadar kiralandığını TFF'ye bildirdi. Öte yandan TFF bilgi sistemine göre Maxim'in lisansı da bugün çıkarıldı.

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Beşiktaş, sezonun kalanında lige devam etmeyecek Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, transferi Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralarken, TFF bilgi sistemine göre Maxim'in lisansı da bugün çıkarıldı.

Gaziantep FK, Rumen futbolcuyu 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıp, daha sonra bonservisini almıştı.

Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 21 lig maçına çıkan Maxim, 4 gollük performans ortaya koydu. 3 yıldır Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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