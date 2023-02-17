Depremzede iki çocuğu uzman çavuş kurtardı! Görenleri duygulandıran fotoğraf

Mehmetçik, iki büyük depremde büyük hasar gören Malatya’da çadır kentlere aileleriyle birlikte yerleştirilen, mahalle arasında yollarını kaybeden iki küçük çocuğu bulup yakınlarına teslim etti.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem en çok etkilenen iller arasında olan Malatya’da evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzede vatandaşlar kentin birçok noktasına kurulan çadır kentlere yerleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde kurulan çadır kentlerde de aileleriyle birlikte yaşayan iki çocuk ise yollarını kaybederek mahalle arasına girdi. Çevre güvenliği sağlayan bir uzman çavuşun dikkati sayesinde çocuklar, geri getirilerek ailelerine teslim edildi.

İnce giyinen iki çocuğun donmaktan sonra anda kurtarıldığı gözlemlenirken, Mehmetçiğin çocukların ellerinden tutarak alana geldiği fotoğraf ise yürekleri ısıttı.