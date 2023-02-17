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Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Bu ay içinde ödenecek

Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Bu ay içinde ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek" açıklaması yaptı.

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 Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "TOKİ’mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak.

2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek.

Bakanlığımızın sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları da sürüyor. Bizim için sadece insanı kurtarmak değil, diğer canlıları da yaşatmak önceliklerimiz arasında" dedi.

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