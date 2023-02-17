Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.Abone ol
Gecenin öne çıkan mücadelesinde Lazio, sahasında Cluj'u 45+4. dakikada Ciro Immobile'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Patric Gabarron, 15. dakikada kırmızı kart gördü.
Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş müsabakaları, 23 Şubat'ta oynanacak.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan): 0-1
Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika): 1-0
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.