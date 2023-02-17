BIST 5.013
DOLAR 18,86
EURO 20,04
ALTIN 1.107,43
HABER /  SPOR

Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Abone ol

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Lazio, sahasında Cluj'u 45+4. dakikada Ciro Immobile'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Patric Gabarron, 15. dakikada kırmızı kart gördü.

Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş müsabakaları, 23 Şubat'ta oynanacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan): 0-1

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika): 1-0

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı
'Deprem öldürmez, bina öldürür' söylemiyle ilgili eksik çıktı uzman isim en önemli detayı açıkladı
'Deprem öldürmez, bina öldürür' söylemiyle ilgili eksik çıktı uzman isim en önemli detayı açıkladı
TOBB'dan konut seferberliği
TOBB'dan konut seferberliği
Deprem bölgesindeki banka şubelerinde son durum ne?TBB açıkladı
Deprem bölgesindeki banka şubelerinde son durum ne?TBB açıkladı
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan Maltepe Cezaevi'nde intihar etti! Çöp poşetiyle kapıya asmış
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan Maltepe Cezaevi'nde intihar etti! Çöp poşetiyle kapıya asmış
Robert Lewandowski’den depremzedelere yardım çağrısı
Robert Lewandowski’den depremzedelere yardım çağrısı
Bakan Mahmut Özer'den milyonlarca öğretmeni ilgilendiren açıklama
Bakan Mahmut Özer'den milyonlarca öğretmeni ilgilendiren açıklama
Kamu bankaları 86 milyar TL bağış yaptı muhalefet tepki gösterdi Sabah yazarı '1999'da niye ses etmediniz' dedi
Kamu bankaları 86 milyar TL bağış yaptı muhalefet tepki gösterdi Sabah yazarı '1999'da niye ses etmediniz' dedi
Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi! Hulusi Akar açıkladı: 10 bin 900 asker...
Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi! Hulusi Akar açıkladı: 10 bin 900 asker...
Merkez Bankası'nın 30 milyarlık yardımı olay olmuştu! Kimin parasını veriyor isyanına Kavcıoğlu'ndan cevap
Merkez Bankası'nın 30 milyarlık yardımı olay olmuştu! Kimin parasını veriyor isyanına Kavcıoğlu'ndan cevap
Fırsatçı nakliyeciler depremzedelere acımadı fiyatlar 9-10 kat arttı
Fırsatçı nakliyeciler depremzedelere acımadı fiyatlar 9-10 kat arttı
"İmar affı kadar tehlikeli" deyip uyardı; kanunla yasaklanmalı! Bayram Otel örneği...
"İmar affı kadar tehlikeli" deyip uyardı; kanunla yasaklanmalı! Bayram Otel örneği...