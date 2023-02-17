Bakan Mahmut Özer'den milyonlarca öğretmeni ilgilendiren açıklama

Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreç hafta sonu tamamlanacak. Açıklama Bakan Özer'den geldi.Abone ol
Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreç hafta sonu tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin süreci bu hafta sonu açıklayacağız" dedi.
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