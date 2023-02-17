Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Hepsini bir araya topladılar
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Hatay'da büyük bir hasara neden oldu.Kentte yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek bir yerde toplanıyor. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi.
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Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.
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