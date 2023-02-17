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Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Hepsini bir araya topladılar

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Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Hepsini bir araya topladılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Hatay'da büyük bir hasara neden oldu.Kentte yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek bir yerde toplanıyor. İşte bölgeden gelen son görüntüler...

Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Hepsini bir araya topladılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi. 

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Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Hepsini bir araya topladılar

Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.

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Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Hepsini bir araya topladılar
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Deprem sonrası dehşete düşüren görüntüler! Hepsini bir araya topladılar
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