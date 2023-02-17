Merkez Bankası'nın 30 milyarlık yardımı olay olmuştu! Kimin parasını veriyor isyanına Kavcıoğlu'ndan cevap

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin ardından yaptığı 30 milyar liralık bağış tartışma konusu olan Merkez Bankası'nın Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Milletin parasını millete vermekten doğal bir şey yoktur" açıklamasında bulundu.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından düzenlenen yardım kampanyasına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 milyar lira bağışlaması tartışma yarattı. Kampanyada toplam 115 milyar lira toplanırken bu miktarın 86 milyar lirası kamu kuruluşlarından geldi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hürriyet'ten Hande Fırat’a verdiği demeçte yardımı bankanın karından yaptıklarını ve verdikleri kararın arkasında durduklarını söyledi.

'Hazine'ye aktarsaydık başka bir alanda kullanabilirdi"

“Merkez Bankası anonim şirkettir" diyen Kavcıoğlu, şöyle konuştu:

"Normal süreç işleseydi, diğer ortaklarımıza da kâr payı verecektik. Yıl sonu bilançomuz bağımsız denetimden geçiyor. Faaliyet raporumuzla her şey şeffaf bir şekilde gözüküyor. Kısacası paramızı da kârımızı da isteyen görebilir. Felaket boyutunu konuşmayıp Merkez Bankası’nın yaptığı yardımı tartışmak, sağlıklı bir bakış açısı değil. Felaket büyük, bu nedenle de yardımı oraya yapmayı uygun bulduk. Hukuken, ahlaken, insani duygular açısından yerinde bir yardımdır. Aldığımız kararın arkasındayız. Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik.

‘Kimin parasını kime veriyorsunuz?’

yorumları anlamsız. Bu para devletin parasıdır, milletin parasıdır. Milletin parasını da millete vermekten daha doğal bir şey yoktur. Biz pandemide de yangınlarda da yardım yaptık. 1999 depreminde de Merkez Bankası hem nakdi yardımda bulundu hem de okul yaptırdı.”