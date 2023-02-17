BIST 5.013
DOLAR 18,86
EURO 20,04
ALTIN 1.107,43
HABER /  GÜNCEL

Merkez Bankası'nın 30 milyarlık yardımı olay olmuştu! Kimin parasını veriyor isyanına Kavcıoğlu'ndan cevap

Merkez Bankası'nın 30 milyarlık yardımı olay olmuştu! Kimin parasını veriyor isyanına Kavcıoğlu'ndan cevap

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin ardından yaptığı 30 milyar liralık bağış tartışma konusu olan Merkez Bankası'nın Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Milletin parasını millete vermekten doğal bir şey yoktur" açıklamasında bulundu.

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından düzenlenen yardım kampanyasına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 milyar lira bağışlaması tartışma yarattı. Kampanyada toplam 115 milyar lira toplanırken bu miktarın 86 milyar lirası kamu kuruluşlarından geldi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hürriyet'ten Hande Fırat’a verdiği demeçte yardımı bankanın karından yaptıklarını ve verdikleri kararın arkasında durduklarını söyledi.

'Hazine'ye aktarsaydık başka bir alanda kullanabilirdi"

“Merkez Bankası anonim şirkettir" diyen Kavcıoğlu, şöyle konuştu:

"Normal süreç işleseydi, diğer ortaklarımıza da kâr payı verecektik. Yıl sonu bilançomuz bağımsız denetimden geçiyor. Faaliyet raporumuzla her şey şeffaf bir şekilde gözüküyor. Kısacası paramızı da kârımızı da isteyen görebilir. Felaket boyutunu konuşmayıp Merkez Bankası’nın yaptığı yardımı tartışmak, sağlıklı bir bakış açısı değil. Felaket büyük, bu nedenle de yardımı oraya yapmayı uygun bulduk. Hukuken, ahlaken, insani duygular açısından yerinde bir yardımdır. Aldığımız kararın arkasındayız. Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik.

‘Kimin parasını kime veriyorsunuz?’

yorumları anlamsız. Bu para devletin parasıdır, milletin parasıdır. Milletin parasını da millete vermekten daha doğal bir şey yoktur. Biz pandemide de yangınlarda da yardım yaptık. 1999 depreminde de Merkez Bankası hem nakdi yardımda bulundu hem de okul yaptırdı.”

ÖNCEKİ HABERLER
Fırsatçı nakliyeciler depremzedelere acımadı fiyatlar 9-10 kat arttı
Fırsatçı nakliyeciler depremzedelere acımadı fiyatlar 9-10 kat arttı
"İmar affı kadar tehlikeli" deyip uyardı; kanunla yasaklanmalı! Bayram Otel örneği...
"İmar affı kadar tehlikeli" deyip uyardı; kanunla yasaklanmalı! Bayram Otel örneği...
Bruce Willis'e yeni teşhis konuldu ailesi açıkladı
Bruce Willis'e yeni teşhis konuldu ailesi açıkladı
İGA Hatay’da afetzedeler için konteyner kent kuruyor
İGA Hatay’da afetzedeler için konteyner kent kuruyor
Depremden sonra tepki çeken zam! Nakliye fiyatları 40 bine ulaştı
Depremden sonra tepki çeken zam! Nakliye fiyatları 40 bine ulaştı
Depremde işini kaybedenler dikkat! SGK uzmanı duyurdu: Aylık ödeme alabilirsiniz
Depremde işini kaybedenler dikkat! SGK uzmanı duyurdu: Aylık ödeme alabilirsiniz
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı
Emniyet'ten deprem provokatörlerine yeni operasyon! 117 kişi gözaltına alındı ve...
Emniyet'ten deprem provokatörlerine yeni operasyon! 117 kişi gözaltına alındı ve...
Bilim Kurulu üyesinden afet sonrası 'enfeksiyon' uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden afet sonrası 'enfeksiyon' uyarısı
Depremde tek bir tabak bile kırılmadı! Profesör, gündem olan binanın sırrını açıkladı
Depremde tek bir tabak bile kırılmadı! Profesör, gündem olan binanın sırrını açıkladı
Onlarca kişiye mezar olan otel! O da gözaltına alındı
Onlarca kişiye mezar olan otel! O da gözaltına alındı
CHP'li başkan yıkılan rezidansın müteaahhidi için 'idealist bir insan' dedi Kılıçdaroğlu istifasını istedi
CHP'li başkan yıkılan rezidansın müteaahhidi için 'idealist bir insan' dedi Kılıçdaroğlu istifasını istedi