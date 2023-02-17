BIST 5.013
DOLAR 18,86
EURO 20,04
ALTIN 1.107,43
HABER /  MAGAZİN

Bruce Willis'e yeni teşhis konuldu ailesi açıkladı

Bruce Willis'e yeni teşhis konuldu ailesi açıkladı

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Ailesi ünlü aktöre konulan yeni teşhisi ve son durumunu açıkladı. Ünlü oyuncu frontotemporal demans hastalığına yakalandı.

Abone ol

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'ten (67) geçtiğimiz mart ayında kötü haber gelmişti. Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

Uzun süredir gözlerden uzakta olan Bruce Willis'te yeni bir haber geldi. 67 yaşındaki yıldızın ailesi yaptıkları açıklamada "Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha spesifik bir teşhisimiz var: frontotemporal demans (FTD olarak bilinir). Ne yazık ki, iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı verici olsa da, sonunda net bir teşhise sahip olmak rahatlatıcı. Bugün hastalığın tedavisi yok, önümüzdeki yıllarda değişebileceğini umduğumuz bir gerçek. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesinden yapılan yeni açıklamada, "Bruce, dünyadaki sesini başkalarına yardım etmek ve önemli konularda hem kamuda hem de özel olarak farkındalık yaratmak için kullanmaya her zaman inandı. Kalbimizde biliyoruz ki - bugün yapabilseydi - aynı zamanda bu zayıflatıcı hastalıkla ve bu kadar çok kişiyi ve ailelerini nasıl etkilediğiyle uğraşanlarla küresel dikkat ve bağlantı çekerek yanıt vermek isterdi"  denildi.

Willis Ailesi, "Bruce her zaman hayattan keyif aldı ve tanıdığı herkesin de aynı şeyi yapmasına yardım etti. Bu özen duygusunun ona ve hepimize yansıdığını görmek, dünyanın anlamıydı” dedi. “Bu zor dönemde hepinizin sevgili kocamız, babamız ve arkadaşımız için paylaştığınız sevgi bizi çok etkiledi. Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" dedi.

FROTOTEMPORAL DEMANS NEDİR?

Frontotemporal Demans; genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubudur.

AİLESİYLE BİR ARAYA GELİYOR

Öte yandan durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis, geçtiğimiz aylarda eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.

Eğlenceli geceden fotoğrafları Demi Moore, Instagram hesabında, “Biz aileyiz. Noel ruhuna giriyoruz” notuyla paylaşmıştı. İngiliz sunucu ve model Emma Heming Willis de paylaşıma “Ne eğlenceli geceydi” yorumuyla karşılık vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İGA Hatay’da afetzedeler için konteyner kent kuruyor
İGA Hatay’da afetzedeler için konteyner kent kuruyor
Depremden sonra tepki çeken zam! Nakliye fiyatları 40 bine ulaştı
Depremden sonra tepki çeken zam! Nakliye fiyatları 40 bine ulaştı
Depremde işini kaybedenler dikkat! SGK uzmanı duyurdu: Aylık ödeme alabilirsiniz
Depremde işini kaybedenler dikkat! SGK uzmanı duyurdu: Aylık ödeme alabilirsiniz
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı
Emniyet'ten deprem provokatörlerine yeni operasyon! 117 kişi gözaltına alındı ve...
Emniyet'ten deprem provokatörlerine yeni operasyon! 117 kişi gözaltına alındı ve...
Bilim Kurulu üyesinden afet sonrası 'enfeksiyon' uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden afet sonrası 'enfeksiyon' uyarısı
Depremde tek bir tabak bile kırılmadı! Profesör, gündem olan binanın sırrını açıkladı
Depremde tek bir tabak bile kırılmadı! Profesör, gündem olan binanın sırrını açıkladı
Onlarca kişiye mezar olan otel! O da gözaltına alındı
Onlarca kişiye mezar olan otel! O da gözaltına alındı
CHP'li başkan yıkılan rezidansın müteaahhidi için 'idealist bir insan' dedi Kılıçdaroğlu istifasını istedi
CHP'li başkan yıkılan rezidansın müteaahhidi için 'idealist bir insan' dedi Kılıçdaroğlu istifasını istedi
Enkazdan çıkarılan para kasaları ne olacak açıklama geldi! Sadece tek ilçede 63 kasa
Enkazdan çıkarılan para kasaları ne olacak açıklama geldi! Sadece tek ilçede 63 kasa
TÜİK yeni verileri paylaştı! 148 bin kişi arttı işte işsiz sayısı
TÜİK yeni verileri paylaştı! 148 bin kişi arttı işte işsiz sayısı
Cinayetin fotoğrafı! Kolonlara daha az beton gitsin diye taş doldurmuşlar
Cinayetin fotoğrafı! Kolonlara daha az beton gitsin diye taş doldurmuşlar