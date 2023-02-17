CHP'li başkan yıkılan rezidansın müteaahhidi için 'idealist bir insan' dedi Kılıçdaroğlu istifasını istedi

Gazeteci Talat Atilla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans müteahhidi için "Kendisi idealist bir insan" diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifasını istediği kulisini paylaştı.

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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerin en çok hasar verdiği illerden Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sözleri tartışma konusu oldu.

Yüzlerce kişiye mezar olan 2013'te "cennetten bir kare" denilerek satılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için Savaş'ın “Kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları, çok sorgularsa, onlara yazık etmiş oluruz.” sözleri tepki çekti.

"Kılıçdaroğlu istifasını istedi"

CHP'li Savaş'ın sözleri CHP'de gündem oldu. Türktime yazarı Talat Atilla, Savaş'ın sözlerine ilişkin aldığı kulisi yazısında paylaştı:

"Son anda bir değişiklik olmazsa, Depremin tersten lotosu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na vuracak gibi!

Hatay'da 10 bine yakın vefat, 20 binin üzerinde yaralı varken.

Başkan Lütfü Savaş'ın depremde yüzlerce vatandaşın öldüğü Rönesans Rezidans müteahhidi hakkında “Kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları, çok sorgularsa, onlara yazık etmiş oluruz.” sözleri CHP genel merkezine bomba gibi düştü...

Kılıçdaroğlu'nun, Savaş'ın sözlerine çok kızdığı, kendi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu açıklamasının, iktidara yönelik deprem eleştirilerinde önünü tıkadığına inandığı söyleniyor.

Depremde 3 gün ortadan kaybolduğu da iddia edilen Savaş'a, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ima yoluyla "İstifa et!" dediğini ögrendim.

Tabi Savaş..

"Nayır... N'olamaz.

Siz kovmuyorsunuz, ben vazifemden istifa ediyorum! " demedi!

Pekiiiii...

"Aman tanrım, göremiyorum... göremiyorum.. kör oldum!.."

demiş olabilir mi?

Lakin öyle de demedi...

İçinden "Tanrım ne kadar bedbahtım..." dese de.

Liderinin talebini anlamamış gibi davranıp, Gora'daki repliğe benzer şeyler söylemiş!

"Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu."

Vaziyeti kurtarmaya çalışıyor

Velhasıl, Lütfü Savaş henüz ne yapacağını bilemiyor, vaziyeti kurtarmaya çalışıyor.

Dip not; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifası halinde, Hatay'ın yerel yönetimi iktidar partisine kalabilir.

Tablo şöyle.

İktidar partisi:38, CHP:30, MHP:11, İP:6, SP:1 ve BBP:1 meclis üyesine sahip.

Yani.

Cumhur:49 Millet:36