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Üç yeni şehir kurulacak arazi tespitleri, zemin etütleri yapılıyor Murat Kelkitlioğlu yetkililerle görüştü

Üç yeni şehir kurulacak arazi tespitleri, zemin etütleri yapılıyor Murat Kelkitlioğlu yetkililerle görüştü

Yazar Murat Kelkitlioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman Hatay ve Kahramanmaraş'ın yeniden sil baştan kurulacağını yazdı. Kelkitlioğlu, "Yeni kurulacak şehirler ve konutlar için arazi tespitleri, zemin etütleri yapılıyor." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin yol açtığı yıkım tahminlerin çok ötesinde oldu. Şehirler adeta moloz yığınına döndü, yüzbinlerce insan tahliye oldu, can kaybı 38 bini aştı. 

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Enkazları temizleme çalışmaları sürerken, bölgenin son durumunu ve geleceğine dair bilgileri, yetkililerle görüşen tv100 yazarı Murat Kelkitlioğlu yazısında aktardı:

Zemin etütleri yapılıyor

"Depremin birinci gününden şu ana kadar bölgede görev yapan yetkililerle görüştüm. Yetkililerin anlattıkları dehşet verici…

Adıyaman, Hatay ve depremin merkezi Kahramanmaraş yerle bir olmuş durumda… Bu üç ile yeniden, sil baştan yeni şehirler kurulacağını söylüyorlar.

7 ilde yeniden yapılaşma olacak

Diğer yedi ilde durum nispeten daha iyi… Oralarda da yeniden yapılaşma olacak.  Çalışmalara başlanmış bile… Yeni kurulacak şehirler ve konutlar için arazi tespitleri, zemin etütleri yapılıyor. Yeni kurulacak şehirler ve konutlar fay hatlarından uzaklaştırılacak. Bir anlamda uydu kentler kurulacak.

Bölgedeki bir diğer sorun da moloz yığınları… Konuştuğum yetkililer, moloz yığınlarının bir kısmının yara alan yolların stabilizesine, demirlerin geri dönüşüme gönderileceğini söylediler."

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