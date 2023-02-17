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Konya'da yangın çıktı! Evin çatısı çöktü 7 depremzede öldü

Konya'da yangın çıktı! Evin çatısı çöktü 7 depremzede öldü

KONYA'dan son gelen haber feci... Yangın çıkan müstakil evin çatısı çöktü. Depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

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Karatay ilçesinde biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından, olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.

Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen aynı aileden 7 kişinin cesedine ulaştı.

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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