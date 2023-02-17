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Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği Resmi Gazete’de yayımlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği Resmi Gazete’de yayımlandı

Afet bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği verilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yetiştiricilere bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği ödemesi yapılacak.

Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca Ziraat Bankası aracılığıyla yem desteği tutarı ödenecek.

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