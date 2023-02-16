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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 gün sonra enkazdan çıkan Aleyna'nın ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 gün sonra enkazdan çıkan Aleyna'nın ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 248 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna'nın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Depremin ardından 11'inci güne girilirken, enkaz çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir mucize daha yaşandı.

17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde ilk müdahalenin yapıldığı Aleyna, Ankara'ya sevk edildi. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavi gören Aleyna'nın doktoru, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aleyna'nın ailesine geçmiş olsun telefonu 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aleyna'nın ailesini telefonla aradı. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aleyna'nın teyzesi Güler Duman ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Annesi Birgül ve babası Cengiz Ölmez için başsağlığı dileyen Erdoğan'ın  "Bizim de üzerimize ne düşüyorsa, her şeyiyle hazırız" dediği iletildi.

Teyze Güler Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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