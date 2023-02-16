Malatya'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak açıkladığı deprem 17.45 sularında meydana geldi.
AFAD, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddetini 4.7 olarak açıkladı.
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.9 OLARAK BELİRLEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 5 km derinliğinde 4.9 şiddetinde olduğunu açıkladı.