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Malatya'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

Malatya'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak açıkladığı deprem 17.45 sularında meydana geldi.

AFAD, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddetini 4.7 olarak açıkladı.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.9 OLARAK BELİRLEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 5 km derinliğinde 4.9 şiddetinde olduğunu açıkladı.

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