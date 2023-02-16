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Belediye başkanı uyardı: Sadece temizlikte kullanın!

Belediye başkanı uyardı: Sadece temizlikte kullanın!

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, testlerde temiz çıkan şehir şebeke suyunun sadece temizlikte kullanılması uyarısında bulundu.

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Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, testleri temiz çıkan şehir şebeke suyu konusunda vatandaşları uyardı.

Depremin ardından şu ana kadar 9 mahalleye su verildiğini söyleyen Kılınç, yapılan testlerinin olumlu çıktığını fakat buna rağmen vatandaşların suyu sadece temizlik yapmak için kullanması tavsiyesinde bulundu.

Kılınç, "Her ne kadar testler temiz de olsa bunu daha çok temizlik anlamında kullanalım, içme maksatlı kullanmayalım, daha çok hazır su tüketelim diye vatandaşlarımızı uyarıyoruz. " dedi.

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