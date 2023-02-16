BIST 5.114
DOLAR 18,85
EURO 20,15
ALTIN 1.112,01
HABER /  GÜNCEL

Balıkesirli çiftçi 10 yıldır biriktirdiği tüm parasını depremzedelere bağışladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesirli çiftçi 10 yıldır biriktirdiği tüm parasını depremzedelere bağışladı

Balıkesir'de çiftçilik yapan İzzet Kamalı, 10 yılı aşkın süredir biriktirdiği parasını afetzedeler için AFAD'a bağışladı. Banka yolu ile parasını havale eden Kamalı, dekontunu ilçe müftüsü ile paylaşınca duygu dolu anlar yaşandı.

Abone ol

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin Alagüney Mahallesi'nde yaşayan ve hayatını çiftçilik yaparak sürdüren İzzet Kamalı, 10 yılı aşkın süredir biriktirdiği parasını deprem mağdurları için AFAD'a bağışladı.

185 bin TL'lik bağış makbuzunu da yanına alarak İlçe Müftüsü Muharrem Dutar'a giden Kamalı, hacca gitmek için biriktirdiği tüm parasını bağışladığını söyledi.

Kamalı, "10 yıldır paramı biriktiriyordum. Hacca gitmek istiyordum, kurada çıkmadı, bir türlü gitmek nasip olmadı. O nedenle biriktirdiğim paramı depremde evi yıkılanlara yollamak istedim" dedi.

Müftü Dutar ise, "Allah, İzzet amcamızın hayrını kabul eylesin. Bu fedakarlığı ile inşallah Rabbim kendisine hac sevabı verir. Çok büyük bir fedakarlık" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar o faya dikkat çekti uyardı! Tehlike bu sefer Karadeniz'de
Uzmanlar o faya dikkat çekti uyardı! Tehlike bu sefer Karadeniz'de
Deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere önemli çağrı! DNA örneğine ihtiyacımız var
Deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere önemli çağrı! DNA örneğine ihtiyacımız var
Kapatılan üniversiteler geri açılacak! Ersan Şen dava dilekçesi hazırladı! Fatih Altaylı'dan flaş kulis haberi...
Kapatılan üniversiteler geri açılacak! Ersan Şen dava dilekçesi hazırladı! Fatih Altaylı'dan flaş kulis haberi...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında vasiyetini videoya çeken kadın konuştu
Kahramanmaraş'ta enkaz altında vasiyetini videoya çeken kadın konuştu
Burçin Atılgan'ın kepazeliği! Tesettürlü kadınların fotoğrafına yorumu tepki çekti
Burçin Atılgan'ın kepazeliği! Tesettürlü kadınların fotoğrafına yorumu tepki çekti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten deprem sonrası Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten deprem sonrası Türkiye açıklaması
Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli zirvesi!
Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli zirvesi!
Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı yanına alıp Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyarete gitti
Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı yanına alıp Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyarete gitti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi için çarpıcı sözler: Sadece 1 kaldı...
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi için çarpıcı sözler: Sadece 1 kaldı...
14 kişi hayatını kaybetmişti! O apartmanın inşaat mühendisi için karar verildi
14 kişi hayatını kaybetmişti! O apartmanın inşaat mühendisi için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Sivas'ın Gürün ilçesi "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı
Sivas'ın Gürün ilçesi "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındı