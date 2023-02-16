Kapatılan üniversiteler geri açılacak! Ersan Şen dava dilekçesi hazırladı! Fatih Altaylı'dan flaş kulis haberi...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından Türkiye genelindeki tüm üniversiteler kapatılmış ve uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Büyük tepki çeken tatil kararından geri dönüleceği ve üniversitelerin yakında tekrar yüz yüze eğitime dönülmesi kararı alındığı belirtiliyor.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, depremzedeleri KYK yurtlarına yetiştirmek için Türkiye genlindeki tüm üniversitelerin tatil edilmesiyle ilgili flaş kulis haberi yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarına depremzedeleri yerleştirmek için üniversitelerin tatil edildiğini ve öğretim yılı sonuna kadar uzaktan eğitim yapılacağını açıklamıştı. Fatih Altaylı, flaş haberi 'Dava dilekçeniz bende' başlıklı yazısında duyurdu...

Üniversiteler tekrar açılacakmış ama...

Üniversitelerin kapatılmasına ve yurtların boşaltılmasına karşı tepkiler yükselince yanlıştan dönülme kararı alındığı bilgisi geldi.

Üniversiteleri açacaklarmış. Ancak bunu hemen yapıp "Hata etmişiz" dememek için bir süre bekleyecekler galiba.

Ama açacaklar.

Ersan Şen, dava dilekçelerini hazırladı

Bu arada Prof. Dr. Ersan Şen okullarının kapatılması nedeniyle hak kaybına uğrayan gençlerin Danıştay'da dava açabilmeleri için bir örnek dilekçe hazırladı.

teketek@haberturk.com adresine mail atan öğrencilere bu metni yollayacağım ki, haklarını arayabilsinler.