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Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı yanına alıp Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyarete gitti

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı yanına alıp Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyarete gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ile birlikte Ankara'da suikaste uğrayan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in evine ziyarete gitti.

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Kanramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, dün akşam eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile birlikte, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettiklerini açıkladı.

Ailecek Sinan Ateş'in eşine ziyarete gittik

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Bir konuda bilgi vermek isterim. Dün akşam eşim Selvi Hanım, ABB Başkanımız Mansur Yavaş ve eşi Nursen Hanım ile birlikte, rahmetli Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettik" dedi.CHP lideri paylaşımının devamında şunları kaydetti:

Ateş'in yavrularına verdiğimiz söz...

"Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız."

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