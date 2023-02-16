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Deprem felaketi sonrası konteynere talep arttı, üretim iki katına çıktı

Deprem felaketi sonrası konteynere talep arttı, üretim iki katına çıktı

KOCAELİ'de konteyner üretimi yapan bir iş yeri, son günlerde yalnızca deprem bölgesi için imalat yapıyor. Ortalama 8 kişinin kalabileceği şekilde üretilen konteynerlerden yapımı bitenler, tırlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgeleri için konteyner yapımları sürüyor. Kocaeli'de de Yeniçağ Konteyner isimli firma, rutin üretimlerini bırakarak yalnızca deprem bölgesi için çalışma yapıyor. Günde 6-7 civarında konteyner yapımı tamamlanarak, tırlara yükleniyor. Afet bölgelerine konteyner yardımını üstlenen iş adamlarının siparişi üzerine yoğun şekilde mesai yapan firma çalışanları, sabah saat 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar imalat yapıyor.

"Oradaki insanlara sıcak yuva olmaya çalışıyoruz"

Şu an yalnızca deprem bölgesi için üretim yaptıklarını belirten firma sahibi Burak Kocaman, "Önceden de konteyner üretiyorduk fakat şu an sadece ülkemizdeki üzücü depremden dolayı sadece deprem bölgesine imalat yapmaya başladık. Günde 6-7 konteynerimizi deprem bölgesine yolluyoruz. Oradaki insanlara sıcak yuva olmaya çalışıyoruz. Önce saclarımızı kaynatıyoruz, ondan sonra bir de kaplama parçası oluyor. Bu aslında uzun bir süreç. 2-3 kişiyle değil, en az 10-15 kişiyle çalışıyoruz. Şu anda günde 6 konteyner çıkarmaya çalışıyoruz ve olabildiğince yüksek kalitede yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta orada insanlar kalacak. Bu yüzden gerekli önlemleri de alıyoruz. Standart malzemeyle değil, üst kaliteyle yapıyoruz" dedi.

"Talep de, ihtiyaç da tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla"

Ellerinden geldiğince hızlı olmaya çalıştıklarını belirten Kocaman, "Normalde daha düşük kaliteyle malzeme üretimi yapıyorduk. Özellikle şantiye gibi yerlere yapılıyordu. Sürekli kalacak insanlar değildi bunlar. Konteyner genelde yaz aylarında gidiyordu. Şu an o kalitede değil üst kalitede yapıyorum çünkü insanlar yaz kış içerisinde kalacak. Soba yakabilecekleri şekilde üretiyoruz. Pazar günleri dahil sevkiyatlarımız devam ediyor. Sabah 09.00'dan akşam 22.00'lara kadar herkes elini taşın altına koyuyor. Herkesin tek derdi oradaki insanlar. Kahramanmaraş ve Hatay ağırlıklı olmak üzere 10 ile gönderiyoruz. Talep o kadar fazla ki anlatamam. Günlük üretim kapasitem 8 adede çıktı. Depremden önce 3-4 bandındaydı. İnşallah Pazartesiden sonra 10, 12, 14 olarak artıracağım. Talep de, ihtiyaç da tahmin edemeyeceğiniz şekilde fazla. Allah oradaki herkesin yardımcısı olsun. Oraya giden tırların bile -26 derecede motorları donuyor. Olabildiğince hızlı olmaya çalışıyoruz. Gece gündüz çift vardiya, akşam farklı, sabah farklı ekiple çalışıyoruz. Tek gayemiz oradaki insanların sıcak bir yuvaya erişmesi" diye konuştu.

"Ortalama 8 kişi rahatlıkla kalabilir"

Tamamen depremzedelerin ihtiyacına yönelik malzemelerle üretim yaptıklarını söyleyen Kocaman, konteynerlerin özelliklerini şu şekilde anlattı:

"Konteynerlerimiz 1+1 olmak üzere 2 odası ve 1 tuvalet banyosu bulunmakta. Bir odanın içi mutfak dolabı, diğer odanın içi boş yatak odası şeklinde. Malzemeleri kıyaslarsak yan tabanında sandviç panel, içerisinde ise poliüretan köpük kullanıyoruz. Bu köpüğün özelliği, içerisinde rahatlıkla soba yakılabilir olması. Evlerde kullanılan yalıtım malzemesidir. Çatıda da ekstra çatı paneli var. Bu da insanların kış aylarında üşümemesi, rahatlıkla soba yakabilmesini sağlıyor. Alt tabanda özel, ithal malzeme kullanıyoruz. Çoğu konteyner üretiminde göremeyeceğiniz bu ithal malzemenin özelliği de alt tarafın yüzde 60 ısı ve ses yalıtımı olması. Depremzedelerimiz için uygun malzemelerden biri. Bu malzemeyi sırf depremzedelerimiz için temin ettik. Bir konteynerde 2 aile, ortalama 8 kişi rahatça kalabilir. Bunun üstünde de kalınabilir ama kalınırsa çok verimli olmayacaktır"

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