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Aileleri haber alamıyordu! İkisi de feci halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aileleri haber alamıyordu! İkisi de feci halde bulundu

KONYA’nın Beyşehir ilçesinde, ailelerinin dünden bu yana haber alamadığı 2 kişinin trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.

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Vatandaşlar sabah saatlerinde takla atarak tarlaya devrilen bir otomobili fark etti. Araç dışında 2 kişinin hareketsiz vaziyette yattığını da gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede araçtan dışarıya fırladığı belirlenen ve birbirine yaklaşık 30 metre mesafe aralıklarla donmuş vaziyette bulunan Derviş Akkuş ile yanındaki Özcan Gevrek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden şahısların ailelerinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.  Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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