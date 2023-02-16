Depremzede olarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

KARABÜK'te, depremzede olduğunu iddia ederek vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timinin, özel bir banka şubesinde kendisini depremzede olarak tanıtan şahısın durumundan şüphelenilerek takibe alınan M.Ç., Şanlıurfa'dan geldiğini, depremde bir kız çocuğunun vefat ettiğini, mağdur ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek yardım topladığının tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde M.Ç'nin Şanlıurfa'da değil Kastamonu'da ikamet ettiği öğrenilirken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.