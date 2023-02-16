BIST 5.009
DOLAR 18,85
EURO 20,21
ALTIN 1.113,02
HABER /  GÜNCEL

Malatya'da depremde ilgili soruşturma! Tutuklu sayısı 11'e yükseldi

Malatya'da depremde ilgili soruşturma! Tutuklu sayısı 11'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adalet Bakanlığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Abone ol

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Provokatif paylaşımlarda bulunan 17 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Yakalanan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
5. kattan beşiğiyle birlikte savrulmuştu! Birce bebeği kedi sesi kurtarmış
5. kattan beşiğiyle birlikte savrulmuştu! Birce bebeği kedi sesi kurtarmış
Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi
Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi
Fenerbahçe, yıldız ismi ikna etti! Chelsea ile masaya oturuldu
Fenerbahçe, yıldız ismi ikna etti! Chelsea ile masaya oturuldu
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
Bağış ve yardımlar vergiden düştü iddiasıyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama
Bağış ve yardımlar vergiden düştü iddiasıyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama
Denizli'de Emniyet'in yıllardır kullandığı bina boşaltılıyor
Denizli'de Emniyet'in yıllardır kullandığı bina boşaltılıyor
Depremin 248. saatinde bir mucize daha! Kahramanmaraş'ta genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Depremin 248. saatinde bir mucize daha! Kahramanmaraş'ta genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Cezaevine giren genç kızın 21'inde hayatı soldu
Cezaevine giren genç kızın 21'inde hayatı soldu
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası! TV100, haber kanalları arasında tek oldu
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası! TV100, haber kanalları arasında tek oldu
NATO'dan Türkiye'ye destek ziyareti! Stoltenberg: İttifak topraklarındaki en büyük afet
NATO'dan Türkiye'ye destek ziyareti! Stoltenberg: İttifak topraklarındaki en büyük afet
Arda Güler gerçeği! 6 milyon TL bağışladı mı?
Arda Güler gerçeği! 6 milyon TL bağışladı mı?
Deprem hocaları birbirine girdi! "Bana 'deprem İstanbul'u yıksın, yeniden kuralım' dedi"
Deprem hocaları birbirine girdi! "Bana 'deprem İstanbul'u yıksın, yeniden kuralım' dedi"