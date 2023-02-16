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Cezaevine giren genç kızın 21'inde hayatı soldu

Cezaevine giren genç kızın 21'inde hayatı soldu

DENİZLİ'de, uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevine giren 21 yaşındaki Beyza Sağ, bağımlılığı nedeniyle geçirdiği kriz sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanan Beyza Sağ (21), geçtiğimiz günlerde cezaevine girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç kız, birden fenalaşarak kriz geçidi.

Görevlilerin ihbarı üzerine cezaevine giden sağlık görevlileri, fenalaşan hükümlüyü Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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