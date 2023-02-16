Depremin 11. gününde can kayıpları 36 bini geçti! İşte bölgede son durum...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de 7.7; saat 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 11 gün geçti. AFAD ölü sayısını açıkladı...

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, depremin 11. gününde AFAD'dan yeni açıklama geldi. AFAD depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 187'ye yükseldiğini duyurdu.

AFAD, saat 09.00 itibarıyla depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 216 bin 347 depremzede bölgeden diğer illere tahliye edildi.