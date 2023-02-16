Babasının son siparişini gören tıp öğrencisi Merve paylaşımıyla herkesi ağlattı
ADIYAMAN'da hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. Telefondaki son siparişi gören genç kız gözyaşlarını tutamazken paylaşımıyla da herkesi ağlattı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti depremde vefat etti, ölüm bile onları ayıramadı. Gülsüm Börta, ameliyat sırasında hastalarının ellerinden tutarak destek olurdu. Mehmet Börta ise engelli öğrencilerin köylerine gidip ücretsiz okuma yazmayı öğretirdi.
Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu.
Telefondaki son sipariş...
Sabah'ın haberine göre, 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.