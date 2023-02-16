Babasının son siparişini gören tıp öğrencisi Merve paylaşımıyla herkesi ağlattı

Telefondaki son sipariş...

Sabah'ın haberine göre, 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.