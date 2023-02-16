Ailesinden geriye bir tek o kaldı: Depremde kolunu kaybeden Alperen'den sevindiren haber

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan, annesini, babasını, kız kardeşini ve sol kolunu kaybeden Alperen Yılmaz'ın (20) hastanedeki tedavisi sürüyor. Alperen'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren amcası Süleyman Yılmaz, "Allah bize Alperen’imizi bağışladı. Alperen’in sağlık durumu şuan da iyi. Bu süreçte maalesef kolunu kaybettik. Kendisi ilk başlarda kabullenmek istemedi ama gün geçtikçe daha da kabulleniyor" dedi.

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Cumhuriyet Mahallesi 311 Sokak'taki Zafer Apartmanı Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı, öğretim görevlisi Sinan Yılmaz (51), eşi Ebru (46), çiftin çocukları Alperen (20) ile Sena (15) ise enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında Sinan Yılmaz, eşi Ebru Yılmaz ve kızları Sena Yılmaz’ın cansız bedeni bulundu. Çalışmaların devam ettiği esnada kurtarma ekipleri kepçenin açtığı enkaz çukurunda Alperen Yılmaz'ı gördü. Arama kurtarma ekiplerine, Alperen Yılmaz'ın akrabaları ve çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Alperen, 72 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmaz’ın tedavisine başlandı. 72 saat boyunca enkaz altında kalan Yılmaz’ın, sol kolunda kan dolaşımı olmadığı tespit edildi. Genç adamın sol kolu kesildi. Annesini, babasını ve kız kardeşini depremde kaybeden Alperen'in, hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Cenab-ı Allah bize bir emanet bıraktı"

Deprem bölgesinde Alperen ve ailesinin bulunduğu apartmanda arama kurtarma çalışmalarına katılan Alperen'in amcası Süleyman Yılmaz, "Cenab-ı Allah bize bir emanet bıraktı. 3 kaybımız olmasına rağmen, Alperen Yılmaz'ı enkazdan sağ salim kurtarabildik. Ülke açısından ve özellikle bizim açımızdan çok zor bir süreçti. Depremin olduğu anda biz kendi imkanlarımızla bölgeye intikal ettik. Gündüz oraya varmıştık, sağanak yağmur yağıyordu. Kırıkhan ilçesi resmen bir hayalet ilçe gibiydi. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık ama yapamadık maalesef" dedi.

"Gün geçtikte kabulleniyor"

Alperen'in saatler sonra kurtarıldığını söyleyen Yılmaz, "Yardımlar 3. günde geldi. 3. günde iş makineleri, yardım ekipleri olsun, Gerede ilçemizin kurtarma ekipleri geldiler. İstanbul ve Mersin'den de yardım ekipleri geldi, Tarsus madencileri ekipmanlarını getirdi. Arama kurtarma çalışması uzun bir süreç oldu. Sonucunda, yarı mutlu olduk diyelim. Allah bize Alperen’imizi bağışladı. Alperen’in sağlık durumu şuan da iyi. Bu süreçte maalesef kolunu kaybettik. Kendisi ilk başlarda kabullenmek istemedi ama gün geçtikçe daha da kabulleniyor. Şu an için sağlık durumu iyi seyrediyor. Ortopedik açıdan, tedavileri tamamlandı. Sanırım birkaç güne taburcu olacak" diye konuştu.

"Sol kolunda dolaşım bozukluğu tespit edildi"

Alperen'in tedavi sürecini yakından takip eden Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Alperen, Bolulu olması sebebiyle yakınları tarafından orada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel araçla ilimize getirilen bir kardeşimiz. Yine Sayın Valimizin de talimatları ve süreci yakından takip etmesiyle birlikte İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanemizde kabul ettik. Kendi imkanlarıyla gelen, ailesiyle birlikte gelen kardeşimizin. Tabii acılı da bir durumları vardı. Hem annesini babası, hem kardeşini depremde kaybetmişti. Biz de burada hemen kontrollerimize, sağlık muayenemize başladık. İlk yapılan müdahaleler sonrasında sol kolda dolaşım bozukluğu tespit edildi.

Ortopedi ekibimizde değerlendirdiler ve kardeşimizin sol kolunda dolaşım bozukluğu sebebiyle ampütasyonu yapılmış oldu, ampute edildi. Çok şükür, kısa bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra da şu an servise çıktı. Sağlık durumu Elhamdülillah gayet iyi. Doktorlarımız, hastane yönetimimiz, bizler ve tabii Sayın Valimiz de süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah süreç olumlu ve iyi ilerliyor. En kısa sürede de sağlığına kavuşup taburcu etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.