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Yunan armatör Marios İliopoulos depremzedelere 1 milyon euro bağışladı

Yunan armatör Marios İliopoulos depremzedelere 1 milyon euro bağışladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Türkiye'ye yurt dışından yardım yağıyor. Yunan armatör Marios İliopoulos, Ankara'ya geldi depremzedelere 1 milyon euro bağışladı. Ayıntıları Nagehan Alçı kaleme aldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yabancı ülkeler ve hayırseverler yaptıkları bağışlarla Türkiye'nin acısına ortak oldu.

Yunanistan’ın deniz taşımacılığında önde gelen şirketlerinden Seajets’in sahibi Marios İliopoulos, Ankara'ydı. 

Yunan armatörün Türkiye'deki temaslarını duyan yazar Nagehan Alçı, İliopoulos'e telefonla ulaştı ve açıklamalarını yazısına taşıdı.

Bana şunları söyledi Yunan armatör:

"Bugün (Çarşamba) Ankara’ya geldim. Dışişleri Bakanınız Mevlüt Çavuşoğlu ile 35 dakikadan fazla süren çok yapıcı, çok samimi bir görüşme gerçekleştirdim. Biliyorsunuz dün 14 Şubat Sevgililer Günüydü. Biz de sevgimizi bu yıl kardeş ülke Türkiye’de felaketi yaşayan depremzedelere ithaf etmek istedik ve 1 milyon Euro bağışladık.”

İliopoulos’a bölgeye gidip gitmeyeceğini de sordum.

"Haftaya yeniden geleceğim, o zaman depremin yaşandığı yerlere gitmeyi planlıyorum.” yanıtını verdi.

Yaptığı yardımın yapıcı bir gelecek için de sembolik önemi olduğunun altını çizdi. Dedi ki:

"Türkiye’de kötü bir şey olduğunda bu her zaman biz Yunanlıları ve Yunanistan’ı da üzer. Geçmişimiz ortak, coğrafi konumumuz ortak, birlikte yaratıcı işler yapacağımız, dostça bir gelecek hepimiz için çok önemli. Dilerim bu adımlar yeniden olumlu bir sürecin kapılarını açar.”

İliopoulos, Sayın Çavuşoğlu’nun yanı sıra Sayın Binali Yıldırım ile 20 dakikalık bir görüşme yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da karşılaşıp ayaküstü sohbet ettiğini anlattı. Ankara’daki bu dostça havadan memnuniyetini dile getirdi.

Yunan iş dünyasından başka isimler de yardım için gelecek mi diye sorunca,

“Umarım gelirler, para tam da böyle günler içindir, insanlığın hizmetine sunulmak içindir” diye cevap verdi.

 

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