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Erdoğan açıklamıştı başladı! Depremzedelere 10 bin TL destek ödemeleri başladı

Erdoğan açıklamıştı başladı! Depremzedelere 10 bin TL destek ödemeleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından depremzedelere 10 bin lira destek yapılacağını açıklamıştı. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.

Başvuru şartı var mı?

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.

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