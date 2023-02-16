Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund-Chelsea ve Club Brugge-Benfica maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulunulurken, Almanya'daki mücadelede "Yanınızdayız" pankartı açıldı.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.