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Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı

Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund-Chelsea ve Club Brugge-Benfica maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulunulurken, Almanya'daki mücadelede "Yanınızdayız" pankartı açıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.

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