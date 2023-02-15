Depremin 10. Günü... Nerede bu tarikatlar? Allahükber demek suç mu? Erdoğan neden ezan okudu?

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından enkaz çalışmaları sürerken, bölgede yaşanan gelişmeler belli kesimler tarafından sürekli eleştiriliyor.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin üzerinden 10 gün geçti arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken enkaz altından mucize gibi haberler geliyor. Bununla birlikte tartışmaların, yalan ve iftiraların da ardı arkası kesilmiyor. Bölgede sık sık duyulan tekbir sesleri ise en çok tepki çeken konulardan biri.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşanan tüm bu gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.