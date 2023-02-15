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Enkazdan yüzlerce hayat kurtaran madenciler çadıra not yazıp ayrıldılar

Enkazdan yüzlerce hayat kurtaran madenciler çadıra not yazıp ayrıldılar

Zonguldaklı madenciler, deprem bölgesi Gaziantep’ten ayrılmadan önce kaldıkları çadıra,’TTK Zonguldak İşçileri, çevreyi kirletmiş olabiliriz, hakkınızı helal edin’ şeklinde not yazdı.

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Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarında yer alan Zonguldaklı madenciler çalışmaların tamamlanmasıyla bugün öğlen saatlerinde memleketleri Zonguldak’a gelmek için yola çıktı.

Madenciler kaldıkları çadırdan ayrılmadan önce duygu dolu mesaj bıraktı.

Madenciler çadıra isimleri yazarak, ‘TTK Zonguldak İşçileri, çevreyi kirletmiş olabiliriz, hakkınızı helal edin’ şeklinde not yazdı. Madencilerin yazdıkları o notlar sosyal medya da büyük beğeni topladı.

Enkaz altında kalan yüzlerce vatandaş, madenciler tarafından "Domuz damı" sistemi kurularak kurtarılmıştı. İçlerinden kimi de yollardan tünel kazarak enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çabalamıştı.

"Domuz damı" sistemi nedir?

Domuz damı veya domuz tamı, maden ocaklarında çökme tehlikesi olan yerlerde tavanı dikdörtgen veya kare prizma şeklinde destekleyen ve ayak arkasından tavanın muntazam kırılmasını sağlayan özel bir tahkimat birimidir.

Madencilerin arama kurtarma çalışmalarında kullandıkları bu sistem sosyal medyada gündem olmuştu.

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