Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı!

Galatasaray'da şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında Volkan Demirel'e teşekkür edilirken, genç çalıştırıcı diğer divan üyeleri tarafından alkışlandı.

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Galatasaray'da şubat ayı divan kurulu olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün divan üyesi Can Çobanoğlu, kürsüye çıkarak konuşma yaparken, yaşanan deprem felaketinde gerçekleştirdiği yardım ve destekle takdir toplayan Volkan Demirel ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

"Volkan Demirel'i gözlerinden öpüyorum"

Çobanoğlu, deprem felaketinde renk tanımadan yardımlara destek veren Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere tüm kulüplere teşekkür ederken, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iken milli sporcumuz olarak hizmet etmiş olan Volkan Demirel kardeşim ilk işaret fişeğini atmıştır. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Galatasaraylı üyeler, Volkan Demirel'in adı geçince destek alkışlarıyla konuşmayı kesti.

"Volkan'ın yüreğindeki vatan sevgisi önemli"

Can Çobanoğlu, "Takımı hiç önemli değil. Yüreğindeki ay yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet sevgisi önemli. Volkan Demirel'e ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

"Gökhan Zan'i unutmuyoruz"

"Formamızı giymiş Gökhan Zan'ı unutmuyoruz." diyen Çobanoğlu, "Gökhan Zan'a teşekkür ediyorum. Yardım çığlıkları vardı. Bölgeye acil yardım için bu kardeşlerimiz ön ayak oldular. Teşekkürü bir borç biliyorum." ifadelerini kullandı.