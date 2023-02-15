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İş Bankası, depremde hayatını kaybeden depremzedelerin tüm borçlarını sildi

İş Bankası, depremde hayatını kaybeden depremzedelerin tüm borçlarını sildi

İş Bankası Grubu, depremler sonucunda hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını ve bölgedeki üretim ve istihdam seferberliğini desteklemek için ilk aşamada 10 milyar TL kaynak ayırdığını duyurdu.

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İş Bankası Grubu, depremler sonucunda hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını ve bölgedeki üretim ve istihdam seferberliğini desteklemek için ilk aşamada 10 milyar TL kaynak ayırdığını duyurdu.

Banka, deprem bölgesine yardım amacıyla AFAD'a 1 milyar TL bağışta bulundu ve deprem konutlarının inşası için de 1 milyar 750 milyon TL destek sağlayacağını açıkladı.

İş Bankası ayrıca, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gerçek kişiler, KOBİ'ler ve küçük ölçekli ticari işletmeler (çiftçiler ve esnaflar dahil) için tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları dahil) 31 Ağustos 2023'e kadar faizsiz olarak 6 ay erteleyeceğini bildirdi.

O çocukların eğitim masrafları İş Bankası'ndan

Öte yandan Banka, depremzede çocukların eğitimine katkı sağlama kararı aldı. Buna göre, 2023-2024 ve 2024-2025 yılları için, annesini ve/veya babasını kaybetmiş çocuklardan Darüşşafaka’da okumaya hak kazananların tüm eğitim masraflarını İş Bankası üstlenecek. Bu destek, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca devam edecek.

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