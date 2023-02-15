Kahramanmaraş merkezli depremin felaketi 10. gününde! Deprem bölgesinden son bilgiler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden 10 gün geçti. Can kaybı 35 bin 418'e yükseldi. Yaralıların tedavisi ve diğer illere tahliyesi sürüyor. Yabancı kurtarma ekipleri ülkelerine dönmeye başladı. İşte deprem bölgesinde son durum.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Hatay, Adana, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere 10 ili vurdu. Bölge adeta harabeye dönerken 13.5 milyon insanı doğrudan etkiledi.

Arama kurtarma çalışmalarında mucizeler yaşandı, yardım hikayeleri gururlandırdı, yağmacılar ise yüzümüzü kızarttı. İşte deprem bölgesinde son dakika haberleri.

06.02 Litvanyalı kurtarma ekibi İstanbul'a döndü

Kahramanmaraş'taki iki depremin ardından Litvanya’dan gelerek bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan 38 kişiden oluşan ekip, ülkelerine dönmek üzere Adıyaman’dan kalkan askeri kargo uçağıyla İstanbul’a geldi. Otobüslerle havalimanına götürülen arama kurtarma ekibinin buradan ülkelerine gideceği öğrenildi.

03.55 30 yaralı kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana’dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222’nci filoya ait C-130 tipi kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

22.30 Refakatçisi olmayan bebeklerle ilgili yeni açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Refakatçisi olmayan bin 396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 508 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen bin 114, edilmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

20.09 Ölü sayısı 35 bin 418

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.