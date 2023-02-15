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Depremde 5'inci kattan beşik içinde düştü! Minik Birce acılı ailesinin yüreğine su serpti

Depremde 5'inci kattan beşik içinde düştü! Minik Birce acılı ailesinin yüreğine su serpti

HATAY Antakya'da, depremin etkisiyle 5'inci kattan içinde olduğu beşikle düşen 8 aylık Birce Fansa sağ kurtarıldı. 2 çocuğunu kaybeden depremzede aile, kızları Birce'nin yaşadığını sonradan öğrendi. Acılı anne, "O benim yüreğime su serpti. Birce’nin kurtarıldığını öğrendiğimiz için ayakta durabiliyoruz" dedi.

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Hatay’ın Antakya ilçesinde Fansa ailesinden anne Nilay ile baba Cengiz ve çocukları Alin ile Nil, 7 katlı apartmanın enkazı altında kaldı. Ailenin minik ferdi Birce ise sarsıntının şiddetiyle, içinde bulunduğu beşikle bulundukları kattan yola düştü. Ağlaması üzerine çevredekiler tarafından fark edilen Birce bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

"Gerçekten çok şanslı"

Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Nurşah Keskin, gazetecilere, bebeğin Adana’ya hava yoluyla transfer edildiğini söyledi.

Birce’nin kafa içinde düşmenin etkisiyle kanama olduğunu ve yoğun bakımda tedaviye alındığını anlatan Keskin, “Yakın takip ettik. Kafa içi kanamayı geri çevirecek tedavilere başladık. Düşmenin etkisiyle bacağında kırık mevcut. Alnında yoğun şişliği var; o da cilt altı şişlik. Beyin dokusu içinde ciddi hasar yok. Çok şükür genel durumu iyi. Gerçekten çok şanslı bebek. Yere çarpmanın etkisiyle çok daha olumsuz şeyler olabilirdi. Yine de Allah korumuş, mucize.” diye konuştu.

Depremde yıkılan binanın enkazından anne Nilay Fansa 13 saat, baba Cengiz 33 saat sonra sağ çıkarıldı. Çiftin 3 kızından Nil ve Alin’in ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Annesi kurtulduğunu bilmiyormuş

Anne Nilay Fansa, eşi ile evlerinin yıkıntıları arasından mucize şekilde kurtulduklarını dile getirerek, “Ortanca kızımın cansız bedeniyle dördüncü gün enkazda karşılaştık. Şu an sadece Birce’nin varlığına sığınıyorum. O benim yüreğime su serpti. Birce’nin kurtarıldığını öğrendiğimiz için ayakta durabiliyoruz. Daha sonra çıkarıldığım için onun kurtarıldığını bilmiyordum.” ifadesini kullandı.

Enkaz altındayken çocuklarının hiçbirinden ses almadığı için çıkmak istemediğini aktaran Fansa, “Yani oradan çıkıp ne yapacağım? Çocuklarım yok, eşimin sesini duyamıyorum. Kız kardeşim geldi, ‘Abla, Nil’in sesini duyuyorum’ dedi. O zaman çabaladım. ‘Yalvarıyorum çıkarın beni’ dedim. Yakınlarımız ve komşularımız geldi. O betonları delerek çıkardılar.” dedi.

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