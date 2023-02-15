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Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi." dedi.

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Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Depremlerin ardından Ermenistan'ın Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, Ermenistan ekibinin 8 Şubat'tan bu yana Adıyaman'da canla başla çalıştığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Ermenistan arama kurtarma ekiplerinin küçük bir kızı ve kadını kurtardığını belirterek, "Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten canla başla çalıştılar ve vatandaşlarımızı kurtarırken de ne kadar mutlu olduklarını gördük." dedi.

Ermenistan'ın Türkiye'ye 100 tonluk insani yardım yolladığını, mevkidaşı Mirzoyan'ın bugünkü görüşmede de ilave yardımları göndereceklerini söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, Türkiye'ye sürekli ilave isteklerinin olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi." diyerek, Ermenistan'ın 1999'da Gölcük depreminin ardından da Türkiye'ye insani yardım malzemesi gönderdiğini hatırlattı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da, "Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum." diye konuştu.

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