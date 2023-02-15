BIST 4.943
DOLAR 18,84
EURO 20,22
ALTIN 1.112,65
HABER /  GÜNCEL

Kelime-i şehadet getirdikten sonra bina çöktü o anları anlattı

Kelime-i şehadet getirdikten sonra bina çöktü o anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın altında kalan 23 yaşındaki çimento işçisi Selahaddin Deniz, 8 saat sonra çıkarıldığı enkazda yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Deniz, deprem esnasında binanın aşağı-yukarı doğru hareket ettiğini söyledi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın altında kalan 23 yaşındaki çimento işçisi Selahaddin Deniz, 8 saat sonra çıkarıldığı enkazda yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Deniz, deprem esnasında binanın aşağı-yukarı doğru hareket ettiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır'da enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde Kahramanmaraş’a işçi olarak gidip yaralı bir şekilde kurtulan depremzede Selahaddin Deniz, tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde o anları İHA'ya anlattı.

“Deprem esnasında uykudayken dayımın beni dürttüğünü tahmin ettim”

Diyarbakır’dan Kahramanmaraş’a 3 dayısı ile birlikte 3 Şubat 2023 tarihinde çimento fabrikasında çalışmak için gittiklerini belirten Deniz, “Ben ve 3 dayım depremden 3 gün önce orada çalışmaya gittik. 4’üncü günümüzde gece saat 4 sularında şiddetli bir depremle karşılaştık. Ben başta sabah olduğunu sanıp işe geç kaldığımızı düşünerekten dayımın beni dürttüğünü tahmin ettim. Kalktığımda etrafıma baktım ve dayılarımın uyuduğunu fark ettim” dedi.

"Kelime-i şehadet getirelim, öleceğiz ve bundan başka çaremiz yok”

Depremin olduğu sırada kelime-i şehadet getirdikten sonra binanın çöktüğünü söyleyen Deniz, “Daha sonra binanın çok kötü sallandığını gördüm. Aradan çok zaman geçmeden bina bir sağ-sol, bir aşağı-yukarı sallanmaya başladı. Dayımı çağırmaya koşarak gittim, deprem oluyor dedim. Daha sonra dayılarıma kelime-i şehadet getirelim, öleceğiz ve bundan başka çaremiz yok dedim. Kelime-i şehadetimizi getirdikten sonra bina çöktü” ifadelerinde bulundu.

“AFAD ekipleri 8. saatte sesimize yetişti”

Enkaz altındaki dehşeti de anlatan Deniz şunları kaydetti:
“O an hatırladığım kadarıyla ilk önce tavana çarptım, sonra tavan üstümüze çöktü. Enkaz altında dizim tavan ile yatak arasında çapraz takılı kaldı. Tavan yavaş yavaş kayarak artık yüzüme doğru geliyordu. 2 dayımı direkt enkaz altında kaybettim. Dayım ile birlikte 1-2 tane beton parçasını alıp yüzde 1'de olsa kurtulma şansımız olsun diye onları yatak üstüne koyup olası ikinci çöküşü engellemek istedik. Çöken tavan artık yüzüme doğru geldi. Dayımdan o esnada helallik istedim. Depremden sonra saat 11.00’a geldiğinde tek çaremiz bağırmaktı. Sağ olsun AFAD ekipleri sesimize yetişti. 11.30 gibiydi kurtarıldım. O saatte kurtarılmasaydım, ikinci depremde ölecektik.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şahinbey'de deprem sonrası 30 metre uzunluğunda dev çukur oluştu elektrik direğini yuttu
Foto Galeri Şahinbey'de deprem sonrası 30 metre uzunluğunda dev çukur oluştu elektrik direğini yuttu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Depremzede 282 çocuğun kimliği belirlenemedi! Bu çocuklar kimin anne ve babaları sağ mı?
Depremzede 282 çocuğun kimliği belirlenemedi! Bu çocuklar kimin anne ve babaları sağ mı?
Adalet Bakanlığından 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' iddialarıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanlığından 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' iddialarıyla ilgili açıklama
Depremden etkilen illerdeki kültürel miras koruma altına alındı
Depremden etkilen illerdeki kültürel miras koruma altına alındı
Yeni Malatyaspor'da başkan ile futbolcu arasında kavga! 'Küfür' ve 'Tehdit' iddiası
Yeni Malatyaspor'da başkan ile futbolcu arasında kavga! 'Küfür' ve 'Tehdit' iddiası
Bu bebek dünyada tek! Özelliğini babası anlattı herkes şaştı kaldı
Bu bebek dünyada tek! Özelliğini babası anlattı herkes şaştı kaldı
İzmir'de kadın cinayeti! Dağlık alanda karnından vurularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Dağlık alanda karnından vurularak öldürüldü
Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı!
Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı!
Depremzedelerin 'kronik hasta raporları' uzatıldı
Depremzedelerin 'kronik hasta raporları' uzatıldı
Bakanlık deprem bölgesindeki hasarlı binaların sayısını açıkladı
Bakanlık deprem bölgesindeki hasarlı binaların sayısını açıkladı
9 aylık hamile karısını depremde balkondan aşağı attı kendisi kapıdan çıktı
9 aylık hamile karısını depremde balkondan aşağı attı kendisi kapıdan çıktı
Kahramanmaraş'ta çöken otelin kolonlarını böyle tahrip etmişler fotoğraflar ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta çöken otelin kolonlarını böyle tahrip etmişler fotoğraflar ortaya çıktı