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Bu bebek dünyada tek! Özelliğini babası anlattı herkes şaştı kaldı

Bu bebek dünyada tek! Özelliğini babası anlattı herkes şaştı kaldı

Asrın felaketinden sonra Hatay'da depremzedeleri yerleştirdikleri TCG Bayraktar'a kurulan hastanesine afetzede Açıkbaş çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Bebeğin babası Murat Açıkbaş” "Dünyada ve Türkiye'de ilk kez savaş gemisinde doğan çocuk oldu" ifadelerini kullandı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan illerden biride Hatay oldu. Binlerce depremzede gibi Murat ve Merve Açıkbaş çiftinin de evi hasar aldı. Anne Açıkbaş’ın doğum sancıları başlayınca depremzedeler için kurulan tam teşekküllü hastaneye çevrilen TCG Bayraktar gemisine yönlendirildi.

"Bizim için de sürpriz oldu"

Açıkbaş'ın doğum için geldiği TCG Bayraktar'da İzmir'den gönüllü olarak afet bölgesine gelen Kadın Doğum Uzmanları olan Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak ve Op. Dr. Umut Erkök başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Açıkbaş çiftinin ikinci çocukları olan Hatice dünyaya gözlerini TCG Bayraktar'da açtı. Doğum sonrası duygularını ifade eden Merve Açıkbaş, "Bizim için de sürpriz oldu. Çok güzel oldu, heyecanlı" dedi.

Savaş gemisinde doğan ilk çocuk oldu

Dünyada ve Türkiye'de savaş gemisinde doğan ilk bebek olduğunu düşündüklerini ifade eden baba Murat Açıkbaş, "Oturduğumuz evde zarar gördü. Doğum zamanımız gelmiş. Son ayımızdaydık. Merkezdeki hastaneye başvurduk. Orası bizi tam teşekküllü hazır olduğu için gemiye yönlendirdi. Bizde buraya geldiğimizde doktorlarımız direkt bizi ameliyata aldı. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez savaş gemisinde doğan çocuk oldu" şeklinde konuştu.

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