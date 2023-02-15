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Depremzedelerin 'kronik hasta raporları' uzatıldı

Depremzedelerin 'kronik hasta raporları' uzatıldı

Depremin vurduğu 10 il için yeni bir karar alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu, deprem bölgelerindeki "kronik hasta raporları" bitenlerin rapor sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı.

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Türkiye'yi sarsan depremde 35 bini aşkın vatandaş yaşamını yitirirken enkaz altındaki canlar ise halen kurtarılmayı bekliyor. OHAL ilan edilen 10 ilin tamamında ise arama-kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan depremzedeler için yeni kararlar alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) depremin etkilediği illerdeki "kronik hasta raporları" bitenlerin rapor sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremden yaklaşık 13,5 milyon kişinin etkilendiğini hatırlattı.

SGK'nin kronik hastalığı olan depremzedelerin rapor sürelerini, 1 Ocak'ta bitmişse 30 Haziran'a kadar uzattığını bildiren Saydan, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili MEDULA sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıyor ve hastalar ilaç almaya devam edebilecek. Aynı zamanda ikameti deprem bölgesinde olmayıp da orada 3 ay bulunan ve eczanelerden ilaç almış kronik hastalar da ilaçlarını bir sefere mahsus reçetesiz alabilecek. En kısa zamanda da MEDULA sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımız hiç olmazsa hastalığını, ilacını nasıl temin edeceğini düşünmeyecek."

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