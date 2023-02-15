BIST 4.942
DOLAR 18,85
EURO 20,22
ALTIN 1.112,13
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor dev eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor dev eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na yükselecek 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Abone ol

Fenerbahçe’nin de mücadele ettiği Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak 8 maç ile başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off etabında, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekipler karşı karşıya gelecek.

Play-off turunun rövanş maçları 23 Şubat’ta oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitiren takımlarla son 16 turunda eşleşecek.

Öte yandan Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynanacak maçlar şöyle:

Yarın
20.45 Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)
20.45 Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
20.45 Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)
23.00 Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık acı tabloyu paylaştı! İşte depremde en çok zarar alan ilçeler
Bakanlık acı tabloyu paylaştı! İşte depremde en çok zarar alan ilçeler
Emniyet sosyal medya provokatörlerinin peşinde! 20 kişi daha tutuklandı tam 293...
Emniyet sosyal medya provokatörlerinin peşinde! 20 kişi daha tutuklandı tam 293...
Mahkemede şoke eden sözler! Cinayet işleyen ağabeyini böyle savundu: "Peygamber sabrı olan insanı çıldırtmışlar"
Mahkemede şoke eden sözler! Cinayet işleyen ağabeyini böyle savundu: "Peygamber sabrı olan insanı çıldırtmışlar"
Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu Kahramanmaraş'taki enkazdan sağ çıkarıldı
Depremin 222. saatinde Melike İmamoğlu Kahramanmaraş'taki enkazdan sağ çıkarıldı
'Deprem Dede' Ahmet Mete Işıkara Hatay için 12 yıl önce uyarmış! Korkmak yerine tedbir alın
'Deprem Dede' Ahmet Mete Işıkara Hatay için 12 yıl önce uyarmış! Korkmak yerine tedbir alın
MEB'den flaş açıklama! Sınav tarihi ertelendi
MEB'den flaş açıklama! Sınav tarihi ertelendi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş deprem felaketinin 4 nedenini açıkladı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş deprem felaketinin 4 nedenini açıkladı
Kahramanmaraş merkezli depremin felaketi 10. gününde! 222. saatte mucize kurtuluş Deprem bölgesinden son bilgiler
Kahramanmaraş merkezli depremin felaketi 10. gününde! 222. saatte mucize kurtuluş Deprem bölgesinden son bilgiler
Dolar tarihi rekor kırarak 19 TL'yi gördü! 15 Şubat 2023 döviz piyasaları...
Dolar tarihi rekor kırarak 19 TL'yi gördü! 15 Şubat 2023 döviz piyasaları...
Erdoğan yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi inşa edildi demişti. TÜİK şok raporu paylaştı
Erdoğan yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi inşa edildi demişti. TÜİK şok raporu paylaştı
Kayalıktan düşerek hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Kayalıktan düşerek hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti: Öleceğim, Allah'ım affet
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti: Öleceğim, Allah'ım affet