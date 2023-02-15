UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor dev eşleşmeler

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na yükselecek 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

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Fenerbahçe’nin de mücadele ettiği Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak 8 maç ile başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off etabında, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekipler karşı karşıya gelecek.

Play-off turunun rövanş maçları 23 Şubat’ta oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitiren takımlarla son 16 turunda eşleşecek.

Öte yandan Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynanacak maçlar şöyle:

Yarın

20.45 Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

20.45 Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

20.45 Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)

23.00 Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)